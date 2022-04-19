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Вторник, 19 апреля 2022, 10:23 мск

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На Среднем Урале узаконили бесплатную юридическую помощь беженцам из ЛДНР

В свердловском заксо принят в первом чтении законопроект о расширении перечня категорий лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

В перечень предложено включить вынужденно покинувших территорию ЛНР и ДНР и членов их семей – как беженцев, так и тех, кто ещё не получил этот статус. По словам спикера Людмилы Бабушкиной, сейчас 328 человек с этих территорий проживают у свердловских родственников, из них – 98 дети.

Прежде всего специалисты государственных юридических бюро будут консультировать этих людей по вопросам защиты их прав и законных интересов, установленных федеральным законом «О беженцах» и законом Российской Федерации «О вынужденных переселенцах».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Донбасс vs Киев

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