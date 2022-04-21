Брат министра собрался в депутаты

На праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Первоуральской городской думы заявился Денис Ярин, брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина.

На официальном сайте праймериз Денис Ярин сообщает о себе, что родился в 1974 году, в 2000 году закончил Уральский государственный педагогический университет по специальности «социальная работа», в настоящее время работает директором Первоуральского муниципального «Парка новой культуры». Беспартийный.

Добавим, что с 2012 по 2017 Денис Ярин уже был депутатом Первоуральской гордумы, но от другой партии – КПРФ.

Как уже сообщал «Новый День», в Нижнем Тагиле на праймериз ЕР в местную гордуму выдвинулся бывший депутат Государственной думы Алексей Балыбердин. Выдвижение на праймериз продлится до 28 апреля.

Первоуральск, Евгения Вирачева

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