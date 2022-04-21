На борьбу с незаконными художествами Екатеринбург тратит 2 млн рублей в год (ФОТО)

Удаление незаконных граффити в подземных переходах и на подпорных стенах городского пруда ежегодно обходится Екатеринбургу в 2 млн рублей. Таким образом, вандализм является большой проблемой для города.

Об этом рассказал «Новому Дню» во время пресс-тура начальник отдела МБУ «ВОИС» Артем Репин. «Мы неоднократно направляли письма в органы полиции, участвуем в различных совещаниях, говорим о проблеме, но дело не сдвигается. Наши сотрудники иногда ловят «художников», но те уходят безнаказанными», – пожаловался Репин. Кроме того, отметил он, после начала спецоперации на стенах стали появляться не только рисунки, но и граффити экстремистского содержания.

Для того чтобы очистить поверхности, используют пескоструйную машину. Иногда граффити просто закрашивают. Для очистки шлифованного гранита используют химические материалы отечественного производства. Вещество наносят на поверхность и через 30-40 минут смывают водой. В этом году планируют освоить новую технологию: одно химическое предприятие обещает поставить ВОИС средство, создающее на чистой поверхности защитную пленку, с которой любые рисунки будут легко смываться водой.

МБУ «ВОИС» занимается содержанием подпорных стен городского пруда, мостов, плотин, перил, барьеров, подземных переходов. Сюда входит и чистка, и покраска этих сооружений. Артем Репин рассказал «Новому Дню», что площадь очистки пешеходных переходов в Екатеринбурге составляет 24 тысячи кв. м, барьерных ограждений – 88 725 кв. м, перил – 20 922 кв. м. Объем работы огромный. Частично МБУ выполняет ее своими силами, частично – привлекает подрядчиков.

Екатеринбург, Дмитрий Бутаков, Евгения Вирачева

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