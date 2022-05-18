Казаки поддержали идею Орлова и хотят бороться с вандалами

Казачество согласно бороться с вандалами. Атаман Екатеринбургского отдельского казачьего общества «Исетская линия» «Пятый отдел Оренбургского казачьего войска» Игорь Ермаков одобрил идею создать бригады по борьбе с любителями разрисовать стены. «Я помню, как будучи старшеклассником патрулировал улицы в составе добровольной народной дружины, и это было действенной мерой. Почему бы сейчас не создать нечто подобное? Можно привлекать и нас – казаков, и другие общественные организации. Это было бы полезно и для молодёжи: в сопровождении взрослых они могли обходить улицы и на личном опыте понимали, как важно не нарушать закон, ценить и уважать свой город», – считает он.

Напомним, накануне глава города Алексей Орлов предложил бороться с граффитчиками с помощью казаков. «Есть же федеральный закон о казачестве. Нагайкой пару раз по заднице даст хороший воспитательный эффект. И это будет не очень дорого», – пошутил глава, а потом добавил, что даже само по себе присутствие казаков на улицах Екатеринбурга остановит тех, кто задумает порчу городского имущества.

Екатеринбург, Марина Иванова

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