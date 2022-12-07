В Свердловской области увеличат штраф за незаконные художества на стенах

В Свердловской области увеличат штрафы для любителей рисовать на стенах и заборах.

Как сообщили в пресс-службе заксо, сейчас в региональном парламенте идет работа над соответствующими поправками в статью 14-1 закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

Сейчас в этой статье говорится: «Самовольное нанесение надписей и рисунков на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, элементы благоустройства – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей».

Законопроект, внесенный депутатами Евгением Старковым, Владимиром Смирновым, Тарасом Исаковым, Игорем Аксеновым и Дмитрием Жуковым, предлагает установить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в мае этого года г лава города Алексей Орлов предложил к борьбе с граффитчиками привлекать казаков. «Есть же федеральный закон о казачестве. Нагайкой пару раз по заднице даст хороший воспитательный эффект. И это будет не очень дорого», – пошутил глава, а потом добавил, что даже само по себе присутствие казаков на улицах Екатеринбурга остановит тех, кто задумает порчу городского имущества.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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