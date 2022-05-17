«Почему бы не привлечь казаков?»: в мэрии обсудили борьбу с вандалами

Сегодня на очередном заседании «Совета неравнодушных граждан» в администрации Екатеринбурга снова подняли тему защиты города от вандалов, которые портят стены хулиганскими граффити, бьют лампочки в фонарях и портят объекты благоустройства. Заседание транслировалось на сайте мэрии.

Депутаты ЕГД Константин Киселев и Александр Колесников заявили, что полиция не хочет заниматься этими вопросами. Глава Екатеринбурга вступился за правоохранителей, сказав, что у них есть нехватка личного состава и недостаточно высокая зарплата. Вместо полиции мэр предложил привлекать к охране города от вандалов казаков. «Есть же федеральный закон о казачестве. Нагайкой пару раз по заднице даст хороший воспитательный эффект. И это будет не очень дорого», – пошутил глава, а потом добавил, что даже само по себе присутствие казаков на улицах Екатеринбурга остановит тех, кто задумает порчу городского имущества.

Как уже сообщал «Новый День», проблема вандализма в городе стоит довольно остро. Только удаление незаконных граффити в подземных переходах и на подпорных стенах городского пруда ежегодно обходится Екатеринбургу в 2 млн рублей. Об этом ранее говорил «Новому Дню» начальник отдела МБУ «ВОИС» Артем Репин. «Мы неоднократно направляли письма в органы полиции, участвуем в различных совещаниях, говорим о проблеме, но дело не сдвигается. Наши сотрудники иногда ловят «художников», но те уходят безнаказанными», – пожаловался Репин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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