На расширение трассы Екатеринбург – Тюмень выделено три миллиарда рублей

Правительство России направит дополнительно 3 миллиарда рублей на капитальный ремонт федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень. Деньги пойдут на расширение проезжей части до четырех полос с разделением встречных потоков.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора, Тюменский тракт должен стать логическим продолжением строительства скоростной дороги Москва-Казань-Екатеринбург. Трасса свяжет между собой несколько экономически развитых регионов России, где проживает около 40% населения страны, или 62 миллиона человек. За счет федеральных денег планируется ускорить обновление дорог, формирующих международный маршрут Европа – Западный Китай, частью которого станет скоростная трасса Казань – Екатеринбург. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что полномасштабное строительство трассы М-12 (Москва – Казань – Екатеринбург) начнется уже в этом году. На Среднем Урале зарезервировано 219 земельных участков для будущей автодороги. Протяженность участка трассы Дюртюли – Ачит на территории региона составит 43 километра. Дорога будет построена с нуля и впоследствии станет платной.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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