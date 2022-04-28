Майская прогулка пройдет по парку Лесоводов, Шарташу и Карасьеозерскому лесопарку

Организаторы назвали приблизительные маршруты Майской прогулки. 15 мая можно будет пройти дистанцию 17, 33 или 50 километров по восточным окрестностям Екатеринбурга: по территории парка имени Лесоводов России, Шарташского, Санаторного и Карасьеозёрского лесопарков.

Стартовать можно будет с 07:00 до 12:00 от главного здания УрФУ на улице Мира, закончить прогулку – до 21:00 там же. Самый короткий маршрут – 17 километров – называется «Шарташская кругосветка», два других – 33 и 50 километров – «Классика». Уже сейчас можно пройти онлайн-регистрацию на официальном сайте. Всего организаторы ожидают 10 тысяч участников, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Майская велопрогулка пройдет в этом году 28 мая. Старт будет от ТРЦ Veer Mall. Маршруты еще неизвестны, но ожидается, что будет три дистанции: 17, 40 и 70 километров. Причем участников ждут больше, чем на пешей акции, – 12 тысяч человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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