Организаторы Майской прогулки рассказали об обновленных маршрутах 2022 года

Организаторы Майской прогулки рассказали, по каким маршрутам пойдут в этом году участники. Самый короткий почти обогнет Шарташ, средний продлят до Изоплита, самый протяженный – до парка Лесоводов.

Самый короткий маршрут в этом году – 17 километров – называется «Шарташская кругосветка». Он подойдет для новичков и участников с детьми. Маршрут похож на прошлогодние, но есть и обновления. От площади УрФУ участникам предлагают пройти знакомой дорогой вдоль улицы Малышева и мимо Каменных Палаток. Затем с южной стороны озера Шарташ предстоит пройти лесными тропами Шарташского лесопарка на север – к поселку Изоплит. От него вдоль восточного и южного берегов озера дорога ведет обратно к финишу. Время старта с 9:00 до 12:30.

Средний маршрут – 33 километра – «Золотая середина». Путь начинается через улицу Малышева и Каменные Палатки, с южной стороны озера Шарташ предстоит пройти через Шарташский лесопарк к окрестностям озера Малый Шарташ. Далее тропами Санаторного лесопарка маршрут поведет к технопарку «Университетский». От него нужно будет двигаться на север и мимо Жулановских разрезов выйти к поселку Изоплит. Обратная дорога к УрФУ пройдет вдоль восточного и южного берегов Шарташа. Выйти на старт можно с 8:00 до 11:00.

Третий маршрут – 50 километров – «Классика». Первые километры совпадают с первыми двумя маршрутами. Затем участникам предлагают отправиться к микрорайону Лечебный и парку Лесоводов России. В ходе маршрута можно будет зайти в деревню Универсиады, к «Рамаде». На обратном пути участники вернутся на маршрут «Золотая середина». Старт – с 7:00 до 10:00.

Напомним, Майская прогулка в этом году пройдет 15 мая. Вернуться на финиш нужно до 21:00. Организаторы ждут около 10 тысяч участников.

Майская велопрогулка запланирована на 28 мая. Старт будет от ТРЦ Veer Mall. Маршруты еще неизвестны, но ожидается, что будет три дистанции: 17, 40 и 70 километров. Причем участников ждут больше, чем на пешей акции, – 12 тысяч человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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