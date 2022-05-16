Участники Майской прогулки снова жалуются на нехватку значков и туалетов

Тысячи уральцев прошли вчера 17, 33 и 50 километров на очередной Майской прогулке. Участников не смутили ливни, которые обрушивались на город раз в пару часов, а также непростые маршруты, которые проходили и через болото, и через стройку. Некоторым, как и в прошлые годы, не хватило памятных значков. Но организаторы обещали, что получить их можно будет в ближайшее время.

Своими впечатлениями участники делятся в официальной группе Майской прогулки в «ВКонтакте». Большинство остались довольны и благодарят организаторов за хорошую подготовку, вкусную кашу и чай на контрольных пунктах.

«Сегодня ходили 13 раз. Сыновьям 5 и 8 лет, ходят с рождения каждый год. Нам оооочень все понравилось, ОРГАНИЗАТОРАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! – написала «ВКонтакте» Ирина Кокорина. – По мне дак самая лучшая организация за много лет. Не смотря на то что палатку на КП сдувало прямо на глазах, от клещей обработка закрылась прямо перед нами. Но! Музыка у людей в колонках отличная! Собаки замечательные! С разметкой проблем не возникло! С чаем и пряниками тоже. Даже в очередь мы нигде не попали! Огорчили значки, дети разревелись, ибо в их коллекции нет пластика такого. Для 5 летнего ребенка 17км это подвиг, да ещё какой. Нашли организаторов, попросили поменять на металл, и спасибо им огромное нам поменяли детские значки на железо! Все счастливы! Пойдем ещё и ещё!»

«Мероприятие на самом высоком уровне, огромная работа была проделана, всего всем хватило, это прекрасно! Резервные значки – это неплохо. Легко судить, мол, орги должны количество участников предугадать, они ж вон какие опытные. Но у них явно в штате профессиональной гадалки нет, чтоб это с точностью предсказывать. Не придирайтесь к мелочам, правда же круто погуляли?» – пишет Юлия Протасова.

Критики, конечно, тоже было много. В основном люди, как и в прошлые годы, жаловались, что не хватило значков. В этом году тем, кто не получил металлические, выдавали пластиковые. Но организаторы обещают, что в ближайшее время опубликуют информацию, как и где их обменять. Были замечания и по поводу самих маршрутов.

«Прогулка удалась, но маршрут 17 км в этом году очень огорчил. Мало того что с разметкой после 1 КП полный бардак так ещё и все помойки собрали, вплоть до того что по битому стеклу шли. Неужели нельзя проложить маршрут и реально обойти вокруг всего озера Шарташ. 9 год участвую в прогулках и ни разу не было такого маршрута», – написала Любовь Борисова.

«Есть и негативные моменты, связанные с трассой, – большие переходы 15 и 13 км. Понятно, что всегда можно сделать остановку и передохнуть, но лучше бы более равномерное распределение отрезков. Ну и прогулка по стройке после дождя – слишком необычный экспириенс. Мне кажется, что рабочие были в шоке», – пишут пользователи (маршрут проходил по стройке деревни Универсиады).

Также организаторов просят в следующие годы обустроить больше туалетов, чтобы люди не ходили «в кусты». Возможно, тем, кто идет на 17 км, давать пакеты для сбора мусора, потому что в лесу полно свалок.

Добавим, что Майская велопрогулка пройдет в этом году 28 мая. Старт будет от ТРЦ Veer Mall. Маршруты еще неизвестны, но ожидается, что будет три дистанции: 17, 40 и 70 километров. Причем участников ждут больше, чем на пешей акции, – 12 тысяч человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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