Спустя полтора месяца в Екатеринбурге заработали супермаркеты OBI

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня возобновили работу два супермаркета «Оби», которые были закрыты с 17 марта в связи с несогласием со спецоперацией на Украине.

На официальном сайте магазина говорится, что торговые точки в ТЦ «Мега» и ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге открыты по графику с 08:00 до 23:00 ежедневно, без выходных. Сайт и мобильное приложение пока работают только в информационном режиме, сделать заказ через них нельзя. О запуске интернет-магазина торговая сеть сообщит дополнительно.

Также в OBI проинформировали, что работает программа лояльности: если у вас раньше были накоплены бонусы, их можно потратить. Подарочные сертификаты пока не принимают, но в скором времени начнут. Срок их действия продлят.

Напомним, супермаркеты OBI заявили о приостановке деятельности в России 17 марта. К тому времени уже не работала Ikea, которая как минимум до конца лета открываться не планирует.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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