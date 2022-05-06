Суд над художницей Алисой Горшениной за дискредитацию ВС РФ пройдет 18 мая

Протокол, составленный на известную тагильскую художницу за дискредитацию Вооруженных сил России, все-таки поступил в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Рассмотрение дела назначено на 18 мая. Девушка станет первой в городе фигуранткой дела по новой статье.

По данным картотеки Ленинского районного суда Нижнего Тагила, рассмотрение дела Алисы Горшениной начнется в 12 часов 18 мая. В карточке говорится, что исправленный протокол был возвращен в суд 26 апреля «в трехдневный срок». Хотя 27 апреля корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе облсуда сообщали, что исправленный протокол не получен, рассмотрения дела не будет. Объяснить такое в суде не смогли. Возможно, произошла какая-то бюрократическая ошибка.

Напомним, в середине апреля в Нижнем Тагиле в отношении известной художницы Алисы Горшениной составили протокол по статье 20.3.3 КоАП за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Девушка, одетая в черную одежду, вышла на одиночный пикет с белой розой в руке и надписями на лентах, которые выражали несогласие с происходящим на Украине. Траурную акцию «Женщины в черном» инициировало феминистское движение. Она проходит в разных городах России. Алиса Горшенина, работы которой выставлялись в том числе в Третьяковской галерее, с начала спецоперации на Украине активно выражала свое несогласие с происходящим.

Однако Ленинский районный суд вернул протокол инспектору, поскольку документ был составлен с процессуальными нарушениями. После исправлений протокол якобы вернули в суд 26 апреля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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