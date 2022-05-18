Известную художницу Алису Горшенину оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Известную тагильскую художницу Алису Горшенину суд оштрафовал на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. В апреле девушка вышла на одиночный пикет с белой розой в руке, на лентах на разных языках были написаны фразы, призывающие к миру.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила сегодня рассмотрел дело Алисы Горшениной, в отношении которой был составлен протокол по новой статье 20.3.3 КоАП за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского областного суда, решение было принято не в пользу девушки (она свою вину не признала). Горшениной назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.

Как пишет издание TagilCity, адвокат Алисы Горшениной на заседании суда уверял, что состав преступления отсутствует, поскольку полиция не провела полное и объективное расследование. В материалах дела говорится, что доказательств использования фраз, направленных на дискредитацию ВС РФ, нет. На фото с одиночного пикета надписи на лентах, которыми были обвязаны цветы, не читаются. А сами ленты правоохранителями изъяты не были. Нет и доказательств, что Горшенина демонстрировала кому-то проходящему мимо ленты с надписями, приводит издание доводы адвоката. Решение суда сторона защиты планирует обжаловать.

Как ранее писал «Новый День», в середине апреля в Нижнем Тагиле в отношении Алисы Горшениной составили протокол по статье 20.3.3 КоАП за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Девушка, одетая в черную одежду, вышла на одиночный пикет с белой розой в руке и надписями на лентах, которые выражали несогласие с происходящим на Украине (сам пикет прошел еще в конце марта). Траурную акцию «Женщины в черном» инициировало феминистское движение. Она проходит в разных городах России. Алиса Горшенина, работы которой выставлялись в том числе в Третьяковской галерее, с начала спецоперации на Украине активно выражала свое несогласие с происходящим.

Кроме того, сегодня Свердловский облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Юлии Федотовой, адвоката экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Постановление о привлечении его к административной ответственности в виде штрафа за дискредитацию Вооруженных сил РФ оставлено в силе.

Фото: TagilCity

Нижний Тагил, Ольга Тарасова

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