Чкаловский район встал в пробку: из-за аварии нарушено движение электротранспорта

Сегодня утром в южной части Екатеринбурга встали трамваи и троллейбусы из-за перебоев с электричеством. В мэрии сообщают, что на устранение неполадок потребуется около двух часов.

Яндекс.Пробки

На выездах из микрорайонов Ботанический, Вторчермет, Химаш образовались огромные пробки.

«В связи с неполадками на подстанции, обеспечивающей напряжение контактной сети электротранспорта, идет задержка движения трамваев от цирка до Ботаники, Керамики и Вторчермета в оба направления и троллейбусов от «Центральной» гостиницы до Химмаша, фабрики «Альвис» и Ботаники в оба направления», – заявили в пресс-службе мэрии. Аварийная бригада уже выехала на подстанцию для переключения электроснабжения и проведения ремонтных работ. По предварительным оценкам, они займут около двух часов.

Ситуацию прокомментировали и энергетики: «В 7:20 зафиксировано технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ. В результате чего частично нарушено электроснабжение жителей Чкаловского района города. Энергетики «Россети Урал» в настоящий момент осуществляют необходимые действия по восстановлению электроснабжения, в том числе по резервным схемам.

Причина нарушения пока выясняется. Из-за непогоды работа филиала «Свердловэнерго» переведена в особый режим», – сообщили в пресс-службе компании.

Добавим, сегодня ночью в Свердловской области резко похолодало. Ранее ГУ МЧС предупреждало, что на регион надвигаются сильный дождь, мокрый снег, ветер, а на севере области возможны заморозки до -5.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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