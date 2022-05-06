Непогода оставила без электричества жителей нескольких уральских городов

В части свердловских муниципалитетов из-за похолодания, снега и ветра пропало электричество. Энергетики работают в особом режиме.

Как сообщает пресс-служба филиала «Свердловэнерго» компании «Россети Урал», нарушения электроснабжения локализованы в Сысертском, Белоярском, Алапаевском, Режевском, Горноуральском, Невьянском городских округах, Богдановиче и Екатеринбурге. «Сейчас энергетики производят необходимые переключения для подачи электроснабжения по резервным схемам, а также проводят обходы энергообъектов для установления мест повреждений и их ликвидации. Всего на объектах работает 57 аварийно-восстановительных бригад в составе 190 человек и 63 единиц спецтехники», – рассказали в компании.

О фактах повреждения электросетей можно сообщить по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно). По этому же номеру можно получить информацию о ходе восстановительных работ. Оставить информацию о нарушении электроснабжения можно также на сайте электросетевой компании.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в южной части Екатеринбурга из-за перебоев с электричеством встали трамваи и троллейбусы. На выездах из микрорайонов Ботанический, Вторчермет, Химмаш образовались огромные пробки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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