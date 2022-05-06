После ночной метели без электричества остаются десятки тысяч человек

Энергетики продолжают устранять последствия ночного снегопада и шквалистого ветра в Свердловской области. На этот час без электроснабжения остаются порядка 27 тысяч клиентов компании «Россети Урал» в Сысертском, Белоярском, Алапаевском, Ирбитском, Режевском, Горноуральском, Невьянском городских округах и Богдановиче.

Как сообщили в филиале «Свердловэнерго», самая сложная ситуация сложилась в Алапаевском районе. Там из-за шквалистого ветра и налипания мокрого снега на провода рухнули опоры ЛЭП классом напряжения 10 кВ. Энергетикам необходимо заменить поврежденные железобетонные опоры и траверс, а также смонтировать провода. Специалисты «Россети Урал» будут работать до полного устранения всех технологических нарушений.

Сейчас на объектах филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго», пострадавших от непогоды, работает 105 аварийно-восстановительных бригад, в составе которых 288 человек, 108 единиц спецтехники. В помощь свердловским специалистам компания стягивает бригады из филиалов «Пермэнерго» и «Челябэнерго», а также «Россети Урал – Екатеринбург».

В филиале «Свердловэнерго» продолжает действовать особый режим работ, а также функционирует оперативный штаб, который координирует ремонтные работы в электросетевом комплексе компании.

Как уже сообщал «Новый День», из-за ночной непогоды в Екатеринбурге и различных районах Свердловской области начались перебои с поставкой электричества. О фактах повреждения электросетей можно сообщить по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно). По этому же номеру можно получить информацию о ходе восстановительных работ. Оставить информацию о нарушении электроснабжения можно также на сайте электросетевой компании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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