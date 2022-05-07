Энергетики восстановили электроснабжение во всех городах Свердловской области

Энергетики закончили работы на сетях во всех городах Свердловской области, где из-за вчерашней непогоды тысячи домов оставались без света. Сейчас отключений не зафиксировано.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго России, максимально без электроснабжения оставались около 54,8 тысячи человек. Над восстановлением работали 130 бригад: 369 человек и 133 единицы техники.

Ко вчерашнему вечеру свет вернули 55% потребителей. Проблемы оставались в Алапаевском, Туринском, Ирбитском, Режевском, Горноуральском, Невьянском городских округах и городском округе Богданович. К утру их устранили.

Напомним, в ночь на 6 мая в Свердловской области прошел снегопад, который сопровождался мощными порывами ветра.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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