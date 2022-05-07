В Екатеринбург прибыл «Эшелон Победы» – ретропоезд с теплушками (ФОТО)

В Екатеринбург прибыл «Эшелон Победы» – отреставрированный ретропоезд на паровозной тяге с вагоном-теплушкой, аптекой-перевязочной и санпропускником. На открытых платформах будут выставлены образцы исторической военной техники. На вокзале в Екатеринбурге состав пробудет до 16:00, затем отправится в другие города области.

«Эшелон Победы» на вокзале встречали ветераны, дети, представители областных властей и сотни горожан. Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы войны и тяжелый послевоенный период. Это солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. На открытых платформах выставлены образцы исторической военной техники:пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67 и другие.

Во время прибытия эшелона на вокзале в Екатеринбурге звучали стихи и песни о войне, подростки исполнили вальс. По задумке организаторов такая историческая реконструкция позволяет воссоздать атмосферу 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки вальса встречали «поезда Победы».

В Екатеринбурге «Эшелон Победы» пробудет до 16:00. Во время стоянки состава все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото. Тематические экспозиции сформированы по трем направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники.

Затем состав отправится в другие города – сначала Свердловской, а затем Тюменской области и ХМАО. Состав по очереди поведут два раритетных паровоза: Л-3111 и ЛВ-123 (знаменитые «Лебедянки»).

9 мая с 12:25 до 14:15 поезд будет в Верх-Нейвинске, с 15:00 до 18:00 – в Невьянске;

10 мая с 10:00 до 16:00 – в Нижнем Тагиле;

11 мая с 11:15 до 13:35 – на станции Баранчинская, с 13:55 до 15:30 – на станции Гороблагодатская;

12 мая с 15:30 до 17:30 – в Егоршино;

13 мая с 15:00 до 19:00 – в Каменске-Уральском;

14 мая с 13:00 до 16:00 – в Богдановиче;

15 мая с 10:30 до 12:10 – в Камышлове, с 14:05 до 15:30 – в Талице.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»