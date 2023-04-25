«Эшелон Победы» с вагонами-теплушками приедет в Екатеринбург 5 мая

Со 2 мая по Свердловской области будет курсировать ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы», который демонстрирует подвижной состав времен Великой Отечественной войны. В первые дни его увидят на станциях Кузино и Дружинино, а в Екатеринбург состав прибудет 5 мая.

«С 29 апреля по 23 мая по территории Урала будут курсировать сразу два состава, чтобы с передвижной экспозицией смогли ознакомиться как можно больше жителей регионов. Поезда сделают остановки на 50 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО», – рассказали в пресс-службе СвЖД.

В составе поезда будут солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. В одном из вагонов будет сформирована стендовая музейная выставка «Дорога помогает победить». На открытых железнодорожных платформах будут выставлены образцы исторической военной техники: легендарный танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67. В экспозиции, демонстрирующей эвакуацию промышленных предприятий с запада страны на Урал, будут представлены станки довоенного и военного времени. Во главе «Эшелонов Победы» будут раритетные паровозы ЛВ-123, ЛВ-355, Л-3111.

В Свердловской области «Эшелон Победы» сделает 15 остановок на станциях: Кузино, Дружинино, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Невьянск и так далее. В Екатеринбурге состав ждут 5 мая в 09:00, на вокзале он пробудет до 14:30.

«Во время стоянки поездов на станциях все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото. Экспозиции повествуют о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения», – уточнили в СвЖД.

Напомним, в прошлом году «Эшелон Победы» пользовался огромной популярностью у уральцев. В Екатеринбурге состав встречали сотни человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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