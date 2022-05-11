Ученые: лесные пожары нивелируют все усилия по сокращению выбросов углерода в атмосферу

Уральские ученые считают, что на рост числа лесных пожаров влияет и изменение климата, и увеличение количества людей на планете. Помимо очевидных негативных последствий, пожары нивелируют все усилия России по сокращению выбросов углерода в атмосферу.

«Пока потепление климата, секвестрация углерода из атмосферы не стали политической проблемой, не было и спекуляций на эту тему. До 2000 года в реестрах потоков углерода Россия считалась стоком – лесной страной, которая поглощает углерод атмосферы. Никто не сомневался в этом и не спорил. Но как только из этого начали делать деньги, Евросоюз собрался ввести трансграничный налог за это, к России появились придирки. Они говорят: «Да, вы лесная страна, вы действительно поглощаете углерод. Но вы плохо следите за лесами, они у вас горят, поэтому ваш потенциал нивелируется», – ответил на вопрос «Нового Дня» специалист лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета Константин Грибанов на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – Чтобы доказать, что мы по-прежнему являемся стоком углерода из атмосферы (у нас огромная территория лесов и заболоченная Западная Сибирь), Россия должна вопрос изучить, должна взвесить все потоки углерода вверх и вниз. Мы должны сравнить потоки от пожара в атмосферу, потоки, связанные с фотосинтезом в лесах, чтобы на международной арене аргументированно говорить: мы зеленые, белые и пушистые».

Ученый добавил, что до этих пор Россия может стараться, переходить на зеленые технологии и электрокары, но «пожары перечеркивают все».

Для измерения уровня поглощаемого углерода на Урале был создан карбоновый полигон, который и должен изучать вопросы поглощения лесами углерода из атмосферы.

«Если посмотреть аналитические обзоры в журналах 2021 года, точность потока углерода в лесные экосистемы оставляет желать лучшего. По данным зарубежных ученых, за период с 2001 по 2019 годы все экосистемы планеты поглощали 7 гигатонн углерода из атмосферы в год. Но эта цифра дается с точностью ± 49 гигатонн. То есть ошибка превышает задекларированную величину. Это как если бы человек сказал, что похудел на 10 килограмм ± 50. Слушатели будут в недоумении – он похудел на 60 кг или поправился на 40 кг? – рассказал Константин Грибанов. – Когда ставится задача точного учета секвестированного углерода, чтобы выдавать сертификаты, торговать квотами, то достигнутая точность измерений очень и очень недостаточна. Наша программа в УрФУ отчасти направлена на попытку решения этой проблемы».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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