На Урале построили карбоновый полигон: что это такое и зачем он нужен (ФОТО)

В Свердловской области на базе Коуровской астрономической обсерватории УрФУ открылся полигон «Урал-карбон». Комплекс создан по проекту Минобрнауки России в рамках национального плана по адаптации к изменению климата. «Новый День» разбирался, что это такое, как устроено, зачем нужно.

Карбоновый полигон – что это такое

Это исследовательский центр. Строят такие объекты в природных местах, которые доминируют в определённом регионе. Если в регионе преобладает степь, то и строят ее в степи.

В Свердловской области распространена темнохвойная тайга. В таких массивах растет ель, пихта, сосна, береза. Рядом с лесом или в самом лесу строят лабораторию. Одна из главные ее задач – вычислить число парниковых газов, которую эта земля поглощает или, наоборот, выделяет.

«Идея заключается в том, чтобы взять характерный для области участок леса, то есть чтобы такой же лес покрывал значительную часть региона. Изучить, как он себя ведет в смысле потоков парниковых газов: идут они в лес или из леса, а затем распространить эти знания на весь аналогичный лес в Свердловской области», – говорит Константин Грибанов, сотрудник Коуровской астрономической обсерватории УРФУ им. К.А. Бархотовой.

При этом на Среднем Урале, помимо темнохвойной, часто встречается и светлохвойная тайга. В ней преобладают лиственницы, сосны, березы и осины. Поэтому в регионе полигон один, но точек две: рядом с поселком Слобода, здесь растет темнохвойная тайга, второй рядом с поселком Северка, где преобладает светлохвойная тайга.

Зачем нужен такой полигон

Главных причин две, и одна вытекает из другой. Во-первых, глобальное потепление и парниковые газы, его провоцирующие. Их концентрация с большой скоростью увеличивается из-за деятельности человека: через выбросы автомобилей, заводов. Свою лепту вносит вырубка лесов, которые поглощают парниковый газ. Из-за накопления этих веществ у планеты появляется «парниковое одеяло», которое и вызывает повышение температуры.

Вторая причина – климатический налог. Согласно Парижскому соглашению по климату Россия должна сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 25-30% от уровня 1990 года, а к 2050 прийти к «нулевому» углеродному следу, то есть сколько выбросили парниковых газов в атмосферу, столько и собрали обратно. В Европе введут квоты, дополнительный денежный сбор для поставщиков, которые в процессе создания продукта на предприятии вырабатывают СО2. Чтобы свести к минимуму ущерб от квот, нужно научиться контролировать выбросы парниковых газов.

Как полигон будет работать

Сейчас подсчет выбросов ведется через космос: «На орбите Земли большое число спутников, которые производят разнообразные измерения. В том числе они замеряют чистую первичную продуктивность экосистем, это тот углерод, которые растения поглотили», – говорит Константин Грибанов.

При этом непосредственно объём парниковых газов он не замеряет. Для этого ученые проводят специальные расчеты, но данные все равно получаются приблизительными.

Для точности нужно проводить замеры, как в космосе, так и на земле.

Возле полигона находится 300 гектаров леса. В нем работники центра специальными приборами делают замеры почвы и растений, сколько те поглотили или выбросили углекислого газа.

«В прибор мы помещаем веточку. Принцип действия таков: поток СО2 из окружающей среды проходит в камеру, где находится растение. Растение связывает углекислый газ в процессе фотосинтеза, а на выходе концентрация СО2 меньше, чем в начале. Инфракрасный газоанализатор замеряет эти концентрации, которые были на входе и на выходе. В результате мы можем получить данные, какое количество СО2 было связано веточкой за определённое время», – говорит заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Ирина Киселева.

Такие исследования планируется проводить многократно, в разное время суток, в разную погоду. По словам сотрудников, прибор можно установить на 365 дней в году в лесу. Но никто не ручается за его сохранность. А многократные замеры дадут схожий по точности измерений результат.

В самом исследовательском центре находится аппаратная. В нее сбрасываются все эти данные.

Также в ней есть специальное устройство, которое самостоятельно круглосуточно анализирует концентрацию углекислого газа, угарного газа, метана и паров воды в округе.

«Эти данные все записываются на жесткий диск. На мачте стоит анемометр, этот прибор измеряет силу и направление ветра. Если ветер дует с севера, и в это время количество углекислого газа на показателях увеличивается, значит там находится его источник. Если дует с юга и концентрация падает, значит дует от стока», – сообщает Константин Грибанов, сотрудник Коуровской астрономической обсерватории УРФУ им. К.А. Бархотовой.

Что будет в итоге?

У предприятий в России есть два пути: модернизировать производство, чтобы при создании не было никаких выбросов, говорит Константин Грибанов.

Второй путь – вложиться в создание ферм. Карбоновая ферма – это участок земли, который должен поглощать парниковые газы и копить углерод в почве.

«Фермы будут поглощать эквивалентное количество углекислого газа, которое выброшено промышленными предприятиями. То есть ферма, которая выращивает растения и набита измерительным оборудованием, сертифицированным в Евросоюзе. Будут ценные бумаги, которые будут выкупаться предприятиями. Предприятие показывает на границе эту ценную бумагу и говорит, что я заплатил за выброшенный газ в атмосферу, чтобы его поглотила экосистема», – сообщает Константин.

Для того, чтобы данные с полигонов признали в Европе, проект еще должен доказать свою состоятельность: «Мы покупаем приборы у американцев, европейцев, потому что думаем, когда дойдёт до сертификации, у нас должно быть то же самое оборудование, что у них, чтобы они признали наш результат».

Первые результаты будут через год. Сертифицированным центр должен стать к 2025 году. Всего в России планируется построить 14 таких полигонов.

Первоуральск, Никита Кондрашин

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