Уральцы перестали уходить в запои на майские праздники

Уральцы перестали уходить в запой во время длинных майских праздников, сообщил «Новому Дню» главный нарколог УрФО, главврач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный. «До коронавируса, действительно, мы видели резкий рост обращений и экстренных госпитализаций по неотложным состояниям после майских праздников, а также после новогодних каникул. Однако в последние два года после длинных выходных таких скачков мы не видим, но плановых госпитализаций несколько больше, чем в обычные дни», – пояснил собеседник агентства.

Ранее специалисты психиатрического профиля фиксировали двадцатипроцентное увеличение числа пациентов с алкогольными отравлениями, психозами и невозможностью выйти из запоя после майских. «Проблема наших граждан заключается в том, что заранее, до праздников обезопасить себя от алкогольной зависимости никто не торопится. В результате после праздников к нам обращаются уже родственники пациентов с просьбой помочь вывести человека из запоя», – ранее говорил главврач клиники «Сосновый бор» Михаил Перцель.

Екатеринбург, Елена Сычева

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