За майские праздники в Свердловской области в пожарах погибли 14 человек

Противопожарная служба МЧС подвела итоги майских праздников в Свердловской области. С 30 апреля по 10 мая в регионе произошло 988 пожаров, в том числе 682 возгорания зафиксированы в городах. В пожарах погибли 14 человек, 56 жителей были спасены. Около 300 раз пожарные выезжали на тушение ландшафтных пожаров, когда горели поля с сухой травой.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост пожаров и гибели людей, так как в 2021 году произошло 736 пожаров, в которых погибли 8 человек», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Во время длительных весенних каникул спасатели проводили рейды и выявили огромное количество нарушений особого противопожарного режима. По данным ведомства, за десять дней было оформлено 254 протокола по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ. Нарушителей наказали штрафами. Также сотрудники госпожнадзора открыли 35 административных расследований для выяснения причин пожара. Профилактические рейды МЧС будут продолжаться и дальше в ежедневном режиме.

«Напоминаем, что в период действия особого противопожарного режима запрещены любые действия с открытым огнем. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа на граждан до 4 тысяч рублей, на должностное лицо до 30 тысяч рублей, на юридическое лицо до 400 тысяч рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»