Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась вдвое

В Свердловской области продолжают гореть леса. Вчерашний дождь несколько улучшил ситуацию – общая площадь возгораний сократилась вдвое. По данным Уральской авиалесоохраны, за минувшие сутки потушено 24 лесных пожара. На полночь 12 мая действовали четыре пожара, и только один из них удалось локализовать. Площадь, пройденная огнем, составила 829 гектаров.

Особый противопожарный режим в Свердловской области был введен с 30 апреля. Однако только за майские праздники в регионе случились 988 пожаров, в которых погибли 14 человек и сгорели несколько десятков жилых домов. Около 300 раз пожарные выезжали на тушение ландшафтных пожаров, когда горела сухая трава в полях. Основная причина возгораний – неосторожное обращение людей с огнем. За время профилактических рейдов сотрудники МЧС оформили 254 протокола по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. В каждом случае нарушитель был наказан штрафом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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