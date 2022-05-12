В СИЗО Екатеринбурга возобновили длительные свидания

Во всех колониях Свердловской области возобновлены длительные свидания. Накануне, 11 мая, был подписан приказ, разрешающий длительные свидания в СИЗО-1 Екатеринбурга, в остальных учреждениях это коронавирусное ограничение сняли в марте. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, чтобы попасть на длительное свидание, посетитель должен иметь отрицательный ПЦР-тест, его актуальность 48 часов.

Краткосрочные свидания проводятся через стекло и в средствах индивидуальной защиты в комнатах для краткосрочных свиданий – это касается в том числе защитников подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Если встреча проходит вне специальной комнаты, то все участники свидания должны иметь маску, халат и перчатки.

Добавим, длительные свидания в свердловских колониях из-за пандемии коронавируса были запрещены с января этого года. До этого их запрещали в марте и октябре 2020 года.

Екатеринбург, Марина Иванова

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