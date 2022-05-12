Впервые с сентября-2020 за сутки никто не умер от коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области не зарегистрировано ни одной смерти больных ковидом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом в регионе выявлено 132 новых случая заболевания, 144 человека – госпитализировано, 154 – выздоровели. Всего с начала пандемии зафиксировано 441 718 случаев заболевания, 427 443 – выздоровления, 10 733 человека скончались.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий день без смертей от коронавируса пришелся на 20 сентября 2020 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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