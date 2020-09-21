В воскресенье в Свердловской области никто не умер от коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки не зарегистрировано смертей от коронавируса, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. В предыдущие воскресенья официально подтверждены по две смерти от этой болезни – 31 августа, 7 и 14 сентября.

Всего за минувшие сутки заражение подтвердилось у 123 человек (с момента начала распространения инфекции – у 27 922), выздоровели 59 человек (всего – 21 204 человека).

Екатеринбург, Елена Сычева

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