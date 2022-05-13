Экспериментальный бункер, алябушка и танцы: составлена программа «Ночи музеев» в Екатеринбурге

«Ночь музеев» в Екатеринбурге пройдет 21 мая, но уже сейчас можно составить для себя индивидуальный маршрут, выбрав из 120 музеев, театров, креативных пространств и даже заводов. Зрителей ожидают как классические экскурсии по экспозициям, так и необычные квесты и инсталляции.

Организационные моменты

По данным организаторов, в этом году 21 мая свои двери для посетителей откроют 120 учреждений, из них 15 участвуют впервые. Бесплатно можно будет сходить всего на 19 площадок, на остальные пускают по билетам (в среднем – 200-300 рублей). Либо можно купить единый билет за 300 рублей и посетить пять площадок. Но нужно учитывать, что такой билет примут не везде, а только на 32 площадках, в основном – музейных. Продажа единых билетов начнется с 17 мая. Также их можно будет купить в инфоцентре «Ночи музеев», который в этом году будет работать у Главпочтамта.

Большинство мероприятий пройдут с 19:00 до 02:00, но есть и исключения – нужно смотреть на официальном сайте «Ночи музеев» и составлять для себя удобный график.

Программы

В «Ночи» традиционно участвуют все популярные музеи Екатеринбурга. Они предлагают пройти с экскурсоводами по действующим экспозициям. Также на многих площадках будут театральные представления, фотозоны и так далее. Например, на крыше Музея истории Екатеринбурга будет театральная реконструкция «Один вечер с семьей Качек». Перед входом в здание кузнец с передвижной кузней поделится секретами мастерства, а в цокольном этаже расположится реконструированная колбасная мастерская начала XX в. Несмеяновой. С 21:00 начнется концерт старинной музыки в исполнении Orchestra di Quattro совместно с танцорами-реконструкторами из клуба «Па де коте».

В «Эрмитаж Урале», кроме экскурсий по выставке русского портрета, покажут мюзикл «Василиса» (театр «Верона) и миниатюру «Туманно» о внутреннем состоянии человека.

В Литературном квартале индивидуальные программы представит абсолютно каждый музей. А в парке развернут глобальную выставку-инсталляцию «Уральский народный букварь», которая будет посвящена диалектизмам Урала. Посетители узнают, где живет алябушка, как грамотно шарабошиться и почему с задрыгами лучше не иметь никаких дел.

Впервые в этом году в «Ночи музеев» участвует недавно созданный на базе бывшей поликлиники на Ленина, 52, креативный кластер «Л52». Там вечером 21 мая устроят исторический променад по этажам атмосферного здания, входящего в состав легендарных домов-расчесок. На одну ночь комнаты и переходы здания оживут и наполнятся многоголосием арт-, звуковых и видеоинсталляций. Естественно, расскажут и об истории Городка Госпромурала.

Еще из необычного – в «Ночь музеев» можно будет сходить на Уральский турбинный завод, правда, лучше записаться заранее и узнать о времени. Посетителям предложат познакомиться с историей предприятия на примере действующих макетов турбин, увидеть зрелищную постановку на основе открытий Николы Теслы, а также изготовить для себя памятную монету с символикой акции.

Два института УрО РАН приглашают на экскурсии по своим лабораториям, в специальный экспериментальный бункер. В рамках организованных экскурсий участники узнают, как с помощью нанотехнологий можно получить уникальные материалы, а с помощью радиации – дезинфицировать продукты, увидят, как умеют гореть камни, и на что способны электрические разряды.

Впервые после передачи «Колизея» театру «Провинциальные танцы» он предстанет на «Ночи музеев» в новом качестве. Здесь воплотят глобальную идею о городе-сцене, зданиях-декорациях. Будет и обособленное пространство «Космос», где зритель видит песок, растение и пятно света на полу, человека на экране, слышит шум дождя и ветра. Кажется, что ничего не происходит, но это чувство обманчиво. На малой сцене на первом этаже – видеофиксация перформанса «Пряжа». А на лестнице на третий этаж покажут фильм, созданный танцовщиками театра.

В Белой башне можно будет подняться на смотровую площадку и совершить путешествие из 1920-х в 2020-е, с первого этажа на десятый, заглянуть в пространство бака, где раньше была вода.

Все программы и площадки есть на сайте «Ночи музеев» в Екатеринбурге. Добавим, что после завершения акции домой можно будет доехать на общественном транспорте: в 00:45 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта соберутся автобусы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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