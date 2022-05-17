Автобусы и трамваи во время «Ночи музеев» будут ходить после полуночи

Общественный транспорт Екатеринбурга временно изменит расписание во время проведения городской акции «Ночь музеев». Поскольку 21 мая многие музеи, галереи и выставочные площадки будут принимать посетителей до двух часов ночи, Гортранс обеспечит позднее отправление автобусов и трамваев из центра города в отдаленные районы. Метро будет работать в обычном режиме, то есть до 24 часов.

Так, трамваи будут ждать пассажиров на остановке «Театр музыкальной комедии» (перекресток Ленина – Карла Либнехта). В 00:45 в сторону гостиницы Исеть отправятся:

– трамвай № 26 по маршруту: пр. Ленина, ул. Луначарского, ул. Уральская, ул. Гагарина, пр. Ленина, ул. Московская, ул. Волгоградская в Западное депо;

– трамвай № 15 по маршруту: пр. Ленина, ул. Луначарского, ул. Гагарина, ул. Малышева – ул. Сыромолотова, ст. 40 лет ВЛКСМ, ул. Сыромолотова, ул. Малышева, ул. Гагарина, пр. Ленина, ул. Луначарского, ул. Куйбышева, ул. 8 Марта в Южное депо;

– трамвай № 27 по маршруту: пр. Ленина, ул. Луначарского, ул. Куйбышева, ул. 8 Марта, ул. Титова, ул. Ферганская, ул. Новосибирская, ст. Керамическая, ул. Новосибирская, ул. Ферганская, ул. 8 Марта в Южное депо.

В 00:45 в сторону площади Коммунаров поедут еще три маршрута:

– трамвай № 8 по маршруту: пр. Ленина, Верх-Исетский бульвар, ул. Халтурина, ул. Бебеля, ул. Победы, пр. Космонавтов в Северное депо;

– трамвай № 13 по маршруту: пр. Ленина, Верх-Исетский бульвар, ул. Халтурина, ул. Техническая, ст. 7 Ключей, ул. Техническая, ул. Халтурина, Верх-Исетский бульвар, пр. Ленина, ул. Луначарского в Северное депо;

– трамвай № 18 по маршруту: пр. Ленина, ул. Татищева, ул. Викулова, ст. Волгоградская в Западное депо.

Автобусы будут скапливаться на остановке «Площадь Труда» (проспект Ленина). Отсюда в 01:00 в сторону УрФУ отправятся:

– автобус № 65 «Ж/д вокзал – ст. Кольцово» до остановки «ст. Кольцово»;

– автобус № 27 «СТЦ МЕГА – ЖБИ» до остановки «ЖБИ»;

– автобус № 28 «Радиоколледж – Горбольница № 7» до остановки «Горбольница № 7»;

– автобус № 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ» до остановки «40 лет ВЛКСМ»

В 01:00 в сторону площади 1905 года отправятся:

– автобус № 24 «п. Мичуринский (школа) – Компрессорный» до остановки «Мичуринский»;

– автобус № 50 «ТЦ Лента – УрФУ» до остановки «ТЦ Лента»;

– автобус № 54 «Краснолесье – Синие Камни» до остановки «Краснолесье»;

– автобус № 57 «ДМБ № 9 – Елизавет» до остановки «Елизавет».

Как ранее писал «Новый День», в городской акции участвуют 120 учреждений культуры: музеи, театры, выставочные пространства. Посетителей ожидают как классические экскурсии по экспозициям, так и необычные квесты и инсталляции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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