Youtube начал удалять концерты Вадима Самойлова за поддержку СВО (СКРИН)

Хостинг YouTube начал удалять записи патриотических концертов основателя «Агаты Кристи» Вадима Самойлова. Об этом сообщает телеграм-канал «Вадим Самойлов. Life».

«Друзья! Сегодня с нашего YouTube канала начали удалять видео с концертов-митингов «За Победу» и новостные сюжеты о них. То есть контент, содержащий какую-либо информацию о СВО. Формулировка: Нарушение правил YouTube-сообщества», – пишет команда Самойлова.

Как уже сообщал «Новый День», в конце апреля в Екатеринбурге Вадим Самойлов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений навестили в госпитале раненых военнослужащих, которые лечатся после возвращения из зоны спецоперации на Украине. Вадим Самойлов и его музыканты исполнили для раненых песни из фильмов режиссера Алексея Балабанова «Брат 2» и «Мне не больно», а также «Сказочную тайгу», песню о Донбассе, «На Берлин» и другие. Основатель «Агаты Кристи» заявил, что после поездки на Донбасс переосмыслил свою роль в культуре. «Деятели культуры – они вот для этих моментов, когда нужно зайти в палату с тяжелобольными и передать им все тепло, которое в тебе есть. Я считаю, что мы обязаны это делать. И я буду счастлив в скором времени посетить наши войска», – сказал Вадим Самойлов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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