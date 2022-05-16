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Понедельник, 16 мая 2022, 17:46 мск

Новости Екатеринбург

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Смирнов обещал оборудовать обновленные парки туалетами

Общественные пространства, которые свердловчане выберут для благоустройства, будут оборудованы туалетами.

Об этом заявил в программе «Объясняем.рф» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Мы отслеживаем, чтобы в проектах благоустройства парков и скверов были общественные туалеты. Люди ведь туда не на пять, не на 10 минут приходят, иногда по полдня там проводят, так что такие места обязательно должны быть», – подчеркнул чиновник.

Также Николай Смирнов рассказал, что произойдет после окончания голосования по отбору объектов для благоустройства. По его словам, после объявления результатов муниципалитеты за свой счет сверстают проектно-сметную документацию, к сентябрю уже будет понятно, в какую сумму обойдется благоустройство того или иного объекта. Со следующего года начнется работа. «Какие-то парки будут сделаны за один год, более крупные объекты, например, большие набережные, скверы, – за два-три года», – уточнил министр.

Как уже сообщал «Новый День», в Екатеринбурге самая ожесточенная борьба развернулась между поклонниками Преображенского парка в Академическом и летнего парка на Уралмаше. На этот момент за первый из них проголосовало 65 308 человек, за второй – 63 852. Голосование продлится до 30 мая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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