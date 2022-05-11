Страсти накаляются: горожане активно голосуют за благоустройство своих парков

В Свердловской области продолжается голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. Самая острая борьба идет в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Как сообщает ДИП со ссылкой на министра ЖКХ Николая Смирнова, количество голосов по каждому из объектов «настолько близко друг к другу, что определяющим может стать каждый дополнительный голос». В частности, в Екатеринбурге основная конкуренция развернулась между Преображенским парком в Академическом районе и летним парком «Уралмаш». Лидер среди них меняется практически ежедневно. Сегодня у Преображенского парка насчитывается 34 тысячи голосов, у парка «Уралмаш» – 36 тысяч.

В Нижнем Тагиле все три выдвинутые на голосование территории идут практически на равных. Сквер «Нижне-Выйский» к утру 11 мая набрал 6919 голосов, Общественная территория на Черноисточинском шоссе – 6278 голосов. Лесопарковая зона в поселке Рудника – 6248 голосов. Аналогичная ситуация складывается и в ряде других муниципалитетов.

К утру 11 мая свой выбор за объекты благоустройства на платформе 66.gorodsreda.ru сделали без малого 300 тысяч жителей Свердловской области. Как минимум в 46 из 55 муниципалитетов определились свои площадки-победители.В основном это – небольшие города, жители которых в своем мнении единодушны.

Напомним, всероссийское онлайн-голосование голосование за объекты благоустройства-2023 проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». До 30 мая его участником на онлайн-платформе 66.gorodsreda.ru могут все уральцы старше 14 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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