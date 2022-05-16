Почему запретили лебедей из покрышек: ответ министра

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил жителям региона, почему больше нельзя «украшать» свои дворы композициями из старых шин.

«Любая резина под действием солнечного света, ультрафиолетовых лучей разлагается и выделяет далеко не полезные, а даже вредные вещества, я это как химик подтверждаю. Причем они идут как в землю, так и в воздух. И наши дети там играют, они этим дышат, это отрицательно сказывается на их здоровье. Ну и второй момент: если уж говорить честно, это не очень-то эстетично, – заявил Смирнов. – Покрышки надо просто сдавать в определенные места, в Екатеринбурге они есть».

Как уже сообщал «Новый День», некоторое время назад «Спецавтобаза» запустила пункт приема отработанных покрышек, услуга, как и в шиномонтажках, платная, но цены ниже, чем в среднем по городу – около 150-200 рублей за комплект. Регоператор со своей стороны гарантирует, что шины не отправятся на свалку или в ближайший овраг – их накапливают и большими партиями увозят в Нижний Тагил на предприятие по переработке. В Центре утилизации отходов их перерабатывают в резиновую крошку, из которой после делают, например, коврики для автомобилей, брызговики для колес, гидроизоляцию для кровли, и т.д.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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