С клещевым энцефалитом госпитализированы 10 человек, с боррелизозом – 31

В Свердловской области клещи покусали почти 8 тысяч человек. Еженедельно количество пострадавших удваивается, хотя в прошлом году покусов было значительно больше.

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зарегистрированы в 63 районах. В Екатеринбурге пострадали почти 3 тысячи человек, из них 469 – дети.

«С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы 10 человек (в том числе 5 детей), из них 5 – в Екатеринбурге. С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в больницы доставлен 31 человек (в том числе 12 детей)», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В лабораториях на данный момент исследовали 2687 особей клещей, которых сняли с людей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 35 пробах (1,3%). В ПЦР на боррелиоз исследовано 2327 проб, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 911 пробах (39,2%).

От клещей в Свердловской области обработано 49% от запланированных площадей парков и лесопарков.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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