В Екатеринбурге все городские леса обработали от клещей, парки обезопасят до конца мая

В Екатеринбурге закончилась акарицидная обработка всех лесов, находящихся на территории города. В парках работа еще продолжается, ее завершат до конца мая.

«На данный момент от клещей обработаны 100% городских лесов (лесные массивы в черте города, например, в Юго-Западном районе рядом с Окружной дорогой). До конца месяца обработка будет завершена во всех парках города», – сообщили «Новому Дню» в мэрии.

Карту обработанных парков предоставить там не смогли, потому что информация регулярно обновляется. Известно, что уже точно безопасны для прогулок оба дендропарка – на улицах 8 Марта и Первомайской, а также ЦПКиО.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего в Свердловской области акарицидную обработку проведут на территории 10,2 тысячи гектаров. На начало недели обработано было 49%.

Напомним, с начала сезона клещи покусали почти 8 тысяч свердловчан, из них около 3 тысяч – в Екатеринбурге. Уральцы рассказывают, что регулярно снимают клещей с домашних животных, «ловят» их даже на популярных туристических тропах. С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы 10 человек (в том числе 5 детей), из них 5 – в Екатеринбурге. С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в больницы доставлен 31 человек (в том числе 12 детей).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»