«Почтой России» надежнее: ГАС «Правосудие» сбоит третий месяц

Адвокаты жалуются на работу государственной автоматизированной системы «Правосудие». Система сбоит настолько часто, что пользоваться ей стало невозможно, юристы пользуются этим сервисом для электронной подачи документов, но система так часто падает, что некоторые уже выбирают «Почту России» как более надежный вариант.

«Я столкнулся с перебоями в работе ГАС «Правосудие» в марте, перебои есть до сих пор. Система электронной подачи документов всегда была большой помощью, иначе можно больше времени потратить на дорогу до суда или до почты, чем на составление жалобы. Зачастую нужно, чтобы физически жалоба быстро поступила в суд, например, если доверителя закрыли в СИЗО, надо как можно быстрее обжаловать. ГАС «Правосудие» помогала сделать так, чтобы суд за одну минуту мог получить жалобу. Это важно, когда время играет против вас. Сейчас кто-то из коллег умудряется что-то отправить, но в основном не получается, на 100% на эту систему надеяться не стоит. Тем более адвокатам по уголовным делам, когда решаются судьбы людей, – нельзя полагаться на механизм, который дает осечку», – прокомментировал адвокат Георгий Краснов из адвокатской группы «Логард».

У ГАС «Правосудие» есть еще одна важная опция – это система поиска по базам решений судов общей юрисдикции: можно искать как дела в конкретных судах какого-то города, так и по всей базе решений через общий сайт sudrf.ru. И эта опция тоже фактически недоступна – попытки воспользоваться строкой поиска приводят к ошибке 404.

«Мы печалимся из-за непредсказуемости. Если б нам сказали, что ведутся профработы и с такого-то по такое-то число будет недоступно… Я так понимаю, там модернизация или что-то подобное. Если б хотели просто закрыть доступ, то это можно было бы сделать проще и стабильнее, скорее всего, работы технического характера», – предположил юрист.

Сотрудники судов также постоянно обращаются к этой базе. По данным «Нового Дня», их тоже не предупреждали о том, что ГАС будет недоступна, и никаких сроков не называли.

Добавим, 4 апреля не работали сайты многих судов, в СМИ это связали с нестабильностью ГАС «Правосудие». Официальных комментариев от специалистов управления судебного департамента РФ не поступало.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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