На Малышева копится огромная пробка (ФОТО)

На улице Малышева в Екатеринбурге копится огромная пробка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в районе перекрестка улиц Малышева и Хохрякова проводятся земляные работы.

Движение по Малышева в направлении Московской затруднено от самой Центральной гостиницы. Также большие пробки – на улицах Куйбышева, Розы Люксембург, Декабристов, в заторах стоит практически весь центр города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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