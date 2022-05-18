Улица Малышева до конца мая встанет в пробки из-за ремонта канализации (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Малышева одну из полос в районе улицы Хохрякова перекрыли до 31 мая из-за ремонта трубопровода и коллектора. Затем рабочие перейдут на соседний участок, ближе к ВИЗу.

Как накануне писал «Новый День», рабочие уже перекрыли движение по правой полосе улицы Малышева (на перекрестке с Хохрякова) в сторону улицы Московской. Даже днем здесь скапливаются пробки, а в час пик поток автомобилей растягивается до Центральной гостиницы.

В пресс-службе «Водоканала» нашему агентству рассказали, что на этом участке подрядчик ремонтирует канализационный коллектор. По плану работы закончатся только через две недели – к 31 мая.

«На этом участке рабочие ремонтируют канализационный коллектор. Первый этап работ выполнили до майских праздников, второй этап продлится до 31 мая», – сообщили в пресс-службе.

Еще раз улицу Малышева перекроют в июле. Для замены трубопровода придется ограничить движение на одной из полос с начала месяца и до 24 числа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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