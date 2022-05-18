Началась работа по созданию Академического районного избиркома

Избирком Свердловской области обратится в Центризибрком РФ с просьбой согласовать создание в Екатеринбурге восьмой районной территориальной избирательной комиссии – Академической.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», направить такое обращение предложила сегодня на заседании облизбиркома его председатель Елена Клименко. По ее словам, в Екатеринбурге создан восьмой административный район, в настоящее время формируются его органы власти. По состоянию на 1 января 2022 года в Академическом районе проживало более 73 тысяч избирателей, на его территории действует 30 участковых избирательных комиссий, которые сейчас подчиняются Верх-Исетской и Ленинской РТИК. Администрация Екатеринбурга обратилась в областной избирком с просьбой создать Академический районный теризибирком, но принять такое решение можно только по согласованию с ЦИК. По мнению Клименко, процедура создания новой комиссии завершится не раньше, чем к концу текущего года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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