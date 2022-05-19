За сдающими ЕГЭ выпускниками будут наблюдать более 3 тысяч видеокамер

В этом году в Свердловской области в пунктах сдачи ЕГЭ будет установлено более 3000 видеокамер в 1626 аудиториях 164 образовательных учреждений.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Евгений Рыбаков, заместитель директора Екатеринбургского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами. Специалист рассказал, что уже три года назад камеры были оборудованы интеллектуальной системой контроля, которая по заложенным в нее алгоритмам фиксирует возможные нарушения со стороны учащихся – например, попытки воспользоваться сотовым телефоном. Но сама система не принимает никаких решений, только акцентирует на этом факте внимание наблюдателя, который уже может посмотреть сам и в случае необходимости связаться с педагогом в аудитории.

Но, как рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова, нарушений очень мало. Например, в прошлом году система «заметила» 20 признаков нарушений правил на экзамене, из которых подтвердилось только 13. Подавляющее большинство выпускников предпочитают не рисковать.

В этом году, по словам Умновой, в регионе сдают ЕГЭ 17 983 11-классника. Педсоветы по допуску к экзаменам начнутся на следующей неделе, сами экзамены – с 26 мая. Будут работать 192 пункта проведения ЕГЭ, в том числе в школах при исправительных учреждениях и на домах у детей, которые не могут посещать школу по состоянию здоровья. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 7700 педагогов.

Отметим, что для удобства выпускников в этом году расширены функции личного кабинета на сайте. Теперь здесь можно не только посмотреть свои результаты экзаменов, но и подать апелляцию, не выходя из дома, если вы не согласны с оценкой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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