Выпускники сегодня сдают первые ЕГЭ – по географии, литературе и химии

Сегодня начался основной период сдачи ЕГЭ. В Свердловской области экзамены по географии, литературе и химии сдают 3750 человек, открылись 148 пунктов проведения, сообщили «Новому Дню» в министерстве образования.

В общей сложности в Свердловской области ЕГЭ в этом году будут сдавать более 19 тысяч человек: это выпускники текущего года и прошлых лет. Самым массовым будет обязательный экзамен по русскому языку. Сдавать его будут около 18 тысяч человек. Как и в прошлые два года, чтобы не допускать массового скопления детей, этот экзамен будут принимать два дня – 30 и 31 мая.

Второй по популярности экзамен по профильной математике – на него заявилось более 9 тысяч участников. Также наиболее востребованы среди выпускников экзамены по обществознанию, информатике, биологии, физике.

Всего в Свердловской области будет работать 192 пункта проведения экзамена. Во всех кабинетах установлены камеры видеонаблюдения, чтобы избежать нарушений. Специальные пункты откроются в центре детской онкологии и гематологии Областной детской больницы, а также в школах на базе ГУФСИН. Работать в пунктах будут около 8 тысяч учителей.

Завершится основной период ЕГЭ 2 июля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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