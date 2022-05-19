Выпускники стали чаще выбирать ЕГЭ по информатике

В Свердловской области выпускники 11 классов уже второй год подряд стали чаще выбирать экзамен по информатике, чем по физике.

Об этом рассказала на пресс-конференции начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики региона Татьяна Умнова. Она объяснила это тем, что при приеме на некоторые специальности в вузах сейчас более востребована именно информатика, а не физика.

Два самых популярных предмета не меняются уже много лет. «Если говорить о выборе экзаменов нашими выпускниками, то нужно отметить, что лидирует математика профильного уровня, равно как и обществознание. Понятно, что это определено теми правилами приема на специальности, которые выбирают дети для дальнейшего продолжения образования», – рассказала Умнова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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