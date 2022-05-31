Школьники написали самый массовый ЕГЭ, отстраненных из-за температуры нет

В Свердловской области более 12 тысяч школьников уже написали ЕГЭ по русскому языку, еще 6 тысяч человек сдают его сегодня. Отстраненных от экзамена из-за повышенной температуры в этом году еще не было.

Напомним, в пунктах приема экзаменов сохранились антиковидные ограничения: и сотрудников, и детей внутрь пускают только после измерения температуры. Если она повышена, школьника не допустят до ЕГЭ – сдать предмет можно будет в один из резервных дней. В разгар пандемии в 2020 году до русского языка, например, не допустили 19 человек.

В первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку 184 пункта проведения экзамена отработали в штатном режиме, – сообщили в министерстве образования региона. Сегодня еще 6 тысяч детей сели за парты. Экзамен длится 3,5 часа и состоит из 27 заданий. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов.

Свои результаты участники узнают не позднее 17 июня.

Следующий массовый экзамен пройдет 2 июня – 9 тысяч детей будут сдавать математику профильного уровня. ЕГЭ по предметам продлятся до 21 июня включительно. Затем с 23 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни по разным дисциплинам. Экзамены смогут сдать, например, те, кому во время основного ЕГЭ стало плохо, либо работа была не дописана по другой уважительной причине. В общей сложности в Свердловской области ЕГЭ в этом году сдают 19 тысяч человек: это выпускники текущего года и прошлых лет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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