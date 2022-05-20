Президент вызвал Куйвашева в Кремль

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Совещание анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

Напомним, Евгений Куйвашев находится в плановом отпуске с 16 мая. Осенью истекает срок его губернаторских полномочий, однако он до сих пор не дал ответа, будет ли баллотироваться на новый срок. Зимой на традиционной пресс-конференции в Екатеринбурге Куйвашев заявил, что его решение будет зависеть от президента. «Время для выдвижения действительно еще не пришло. Безусловно, мнение президента нашей страны для меня очень-очень важно. Как придет время, все решения будут приняты», – заявил 13 января глава региона.

Добавим, что встречи с Путиным – это обязательная процедура для всех губернаторов, которые собираются переизбраться на новый срок.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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