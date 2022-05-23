В детском хосписе Екатеринбурга поселились два кота (ФОТО, ВИДЕО)

В детском хосписе Екатеринбурга примерно полгода назад поселились коты Семен Семенович и Евдокия. Они не просто живут здесь, а работают. Коты ходят на утренние линейки, сопровождают врачей на обходах, общаются с пациентами и их мамами, с медиками. А еще – создают уют и разряжают обстановку. Как пушистые появились в хосписе – в материале «Нового Дня».

Коты в детском хосписе

Все началось с мальчика Сережи, которого привезли в хоспис из детского дома. Сережа уходил – и работники выполнили его желание, принесли белого котенка. Его назвали Барсом. «Барс только мой, никому его не отдам», – говорил Сережа. Так и вышло. Котенок умер на девятый день после того, как не стало мальчика. Но за то время, что Барс жил в хосписе, сотрудники привыкли к тому, что где-то поблизости есть кот, которому нужно придержать дверь, которого можно погладить. Так было решено взять «общего» кота.

Социальный работник детского хосписа Елизавета Кузьмина рассказывает, что первым взяли Семена Семеновича. Это произошло в ноябре прошлого года. Сотрудники просмотрели десятки объявлений, где котов отдавали в добрые руки. Выбор пал на огромного белого кота с разноцветными глазами. Его хозяева вынуждены были расстаться с пушистым – тот стал проявлять агрессию, и поначалу у бывших владельцев были сомнения, стоит ли отдавать кота с таким бэкграундом в детское учреждение. Но, только увидев делегацию будущих хозяев, Семен Семенович стал ластиться к ним, мурлыкать и оказывать знаки внимания. Агрессии он больше не проявлял.

После периода адаптации кота полюбили и сотрудники, и маленькие пациенты, и их родители. Сам он тоже привязался к человеку – к заведующей центром паллиативной помощи Елене Сапеге. Кот ходит за ней хвостом, спит на ее рабочем столе, участвует в совещаниях и может отдохнуть в специальной коробке в кабинете заведующей, если устал работать.

Кстати, коту пришлось немного похудеть после переезда. У Семена Семеновича был лишний вес, но в хосписе он стал много бегать – после городской квартиры он получил в свое пользование целое медучреждение, ему скорректировали питание, и пушистый пришел в лучшую форму.

Через некоторое время после появления в хосписе Семена Семеновича – и это воспринялось совершенно естественно – появилась Евдокия, Дуся. Для баланса и гармонии, объясняет Елизавета Кузьмина. Кошку, совсем молодую, тоже отдавали в добрые руки и предложили взять в пару к Семену Семеновичу. Довольно быстро животные подружились и поделили рабочие обязанности. Дуся по утрам встречает работников хосписа на линейке – проверяет, все ли зашли в зал, и только тогда покидает пост у двери. Может послушать, о чем идет речь, вздремнуть, пока люди разговаривают. Иногда участвует в обходах, как и медработники, навещая детей в каждой палате. Любимца у Дуси, в отличие от Семена Семеновича, нет.

«Поначалу было удивление – как так, коты в медицинской организации? Но, учитывая формат нашего учреждения… в последние дни хочется принести ребенку радость, привнести уют в то место, где он находится практически круглосуточно. Так что вторая реакция на котов – какая красота, как здорово», – добавляет Елизавета.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Дмитрий Бутаков

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