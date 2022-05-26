Депутаты привезли подарки в детский хоспис (ФОТО)

Два представителя медицинской фракции гордумы Екатеринбурга – ее глава Алексей Вихарев и его коллега Александр Колесников – навестили детей в хосписе на Агрономической. Парламентарии привезли в дар медикам так нужные им расходники – 6,5 тысячи шприцев, 10 тысяч перчаток и 5 тысяч бахил, а также 50 многоразовых пеленок, изготовленных по индивидуальному заказу. Клоун Фантик, который приехал в хоспис по приглашению депутатов, посетил детей в палатах, подарил им воздушные шары, развеселил и поднял пациентам и их мамам настроение.

«Для ребят здесь стараются создать максимально комфортные условия, обеспечить уход и заботу. Понятно, что иногда на все средств не хватает. Поэтому мы, депутаты медицинской фракции, постарались поддержать детишек, подарить им хорошее настроение и необходимые для медицинского ухода вещи. Ребятам и медицинскому учреждению это все очень нужно. Будем заботиться о них и дальше», – сказал председатель медицинской фракции Алексей Вихарев.

Для депутатов экскурсию по отделению провел главный врач ОДКБ № 1 Олег Аверьянов и заведующая детским паллиативным отделением Елена Сапего.

«Помощь никогда не будет лишней ни детям, ни медицине в целом. Чем можем, помогаем. Я призываю всех оказывать помощь этому учреждению. Здесь чистота и порядок на высшем уровне, видно, что деньги идут куда нужно. Я надеюсь, что детский хоспис будет развиваться и процветать», – сказал депутат Александр Колесников.

Для мам маленьких пациентов депутаты организовали чаепитие с эклерами, чтобы хоть ненадолго отвлечь их от забот.

Недавно в хосписе побывала и съемочная группа «Нового Дня». Мы снимали сюжет о котах Семене Семеновиче и Евдокии, которые живут и работают тут около полугода.

Коты в детском хосписе

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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