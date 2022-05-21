Захарова в Екатеринбурге: про Соловьева, детей-трансгендеров и роман «1984» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге в Teatro Veneziano выступила спикер российского МИДа Мария Захарова. Главная женщина российской дипломатии выступила с коротким спичем о том, как непросто сейчас приходится отечественным работникам МИДа за рубежом, а после перешла к вопросам из зала. Их было немало.



В первую очередь, уральцы поинтересовались мнением Захаровой по поводу конфликта Екатеринбурга с телеведущим Владимиром Соловьевым. Этот вопрос настолько тревожит уральцев, что его задали два раза. Причём один из них – депутат ЗССО Владимир Смирнов, который хвастнул перед спикером МИДа что написал жалобное письмо на ВГТРК с просьбой разобраться с сотрудником, оскорбившим целый город. Захарову это, впрочем, не впечатлила – она осадила местного депутата, отметив, что Соловьев написал множество отличных книг, ни одной из которых, предположила Захарова, Смирнов не читал. «Имеет ли он право задавать какие-то вопросы? Он журналист. Он только и должен делать, что задавать вопросы, очнитесь! Он имеет право задавать любые. Он задал вопрос и получил ответ», – сказала Захарова, подчеркнув, что тоже готова отвечать на любые, самые «неудобные» вопросы.



Также она прокомментировала наличие у Соловьева недвижимости в Италии, что тревожило депутата Смирнова. «Но успокойтесь, у него уже нет недвижимости, он попал под санкции», – напомнила она, объяснив, что имущество телеведущего, как и десятков других россиян, попавших под санкции, было арестовано, и ни пользоваться им, ни продать его теперь невозможно. Причём Захарова напомнила историю, как правительство США украло у России пять зданий, которые были выкуплены ещё СССР за «живые» деньги.



Ещё один интересный вопрос, на который пришлось отвечать Захаровой, был посвящён оценке российских граждан, живущих за рубежом, происходящего в РФ. В частности, одна из зрительниц спросила, что думает спикер МИДа по поводу сравнений современной России с оруэлловским романом «1984». В ответ Захарова поделилось оригинальной литературоведческой версией о том, что на самом деле Оруэлл не писал об СССР и о тоталитарных режимах, а писал, по ее мнению, о той стране, в которой жил – то есть о Великобритании и ее либеральной демократии, в которой был разочарован.



Захарова о романе 1984

Также Захарова нагнала жути на уральцев, неожиданно рассказав о том, как в США детей насильно, против воли родителей подвергают гормональной терапии, чтобы превратить их в трансгендеров. Для чего, правда, не уточнила.



Захарова о смене пола у детей в США



Наконец, спикер МИДа ответила на вопрос о том, где ошиблись или что не сделали российские дипломаты, чтобы предотвратить нынешнюю ситуацию в мире. Его задал экс-депутат, девелопер Владимир Городенкер.



Захарова о том, что могли сделать дипломаты, чтобы предотвратить нынешнюю ситуацию

Выступление Марии Захаровой продлилось больше двух часов – ей пришлось попросить у публики прощения за то, что она не успеет ответить на все вопросы, поскольку ее ждёт самолёт. Впрочем, к концу ее спича в зале осталось не так много зрителей.



Многие зрители – преимущественно девушки – видимо, устав слушать Захарову, покинули помещение, не дожидаясь финала мероприятия. Впрочем, спикер МИДа пообещала вернуться на Урал и провести здесь выездной брифинг министерства, дать несколько интервью, посетить вузы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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