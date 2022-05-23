«Ремонтная кампания идет штатно»: в «Т Плюс» рассказали о подготовке к зиме в условиях санкций

Экономический санкционный кризис не повлияет на объемы ремонта теплосетей и подготовку к следующему отопительному сезону в регионах присутствия «Т Плюс». Но компания отложит инвестиционные проекты на третий квартал 2022 года.

Как сообщил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер, основные закупки запчастей для оборудования были сделаны до введения западных санкций – по старым ценам. Это должно нивелировать негативные эффекты текущей экономической ситуации. Энергетики не планируют сокращать программы, связанные с ремонтом, техническим переоборудованием и подготовкой к зиме. Но в бизнес-план «Т Плюс» пришлось внести корректировки.

«Это связано со сдвигом части проектов на третий квартал. Надеюсь, мы обойдемся без закрытия каких-либо проектов. Конечно, будет сложнее реализовывать их в оставшуюся часть, но мы находимся в фазе переживания шоковых воздействий на финансовый и ценовой рынок», – пояснил топ-менеджер.

По словам Андрея Вагнера, «Т Плюс» мало зависит от импорта. Возможны сложности с обслуживанием газовых турбин и компрессорного оборудования, но в целом они решаемы. Сервисом газовых блоков занимаются российские компании, а вопрос с поставкой запчастей «Т Плюс» планирует решить к 2023 году.

В частности установки «Дженерал Электрик» есть на Академической ТЭЦ и Нижнетуринской ГРЭС. Директор Свердловского филиала Владимир Бусоргин рассказал, что контракты с иностранной компанией не разорваны. Тем не менее, ремонт паровой турбины в Академическом сейчас проводят специалисты Уральского турбинного завода, а обслуживанием немецких газовых компрессоров занимается российская компания «Сфера». Что касается теплосетей, то здесь все оборудование – отечественного производства. Даже специальный робот, который исследует трубы изнутри и диагностирует малейшие повреждения. Это технология позволяет энергетикам вовремя проводить ремонт без глобальных раскопок.

«Импортозамещение у нас реально присутствует. При необходимости мы переориентируемся, никаких глобальных проблем с поиском аналогов на данный момент нет», – отметил исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании Андрей Шмельков.

На подготовку к следующей зиме Свердловский филиал «Т Плюс» потратит 2,3 миллиарда рублей. Планируется отремонтировать 11 километров труб и переложить 7,5 километров труб в Первоуральске и Нижней Туре. Все обязательства по концессиям энергетики выполнят, заявил Владимир Бусоргин. Но ввиду экономической ситуации на первый план сейчас выходит работа с должниками.

По данным АО «Энергосбыт Плюс» (входит в ПАО «Т Плюс»), на 1 мая общая задолженность по теплоэнергии составила 8,4 миллиарда рублей, по электроэнергии – 10,5 миллиарда. Хроническими должниками являются предприятие «Русский хром» и коммунальные МУПы. Из последних самые проблемные находятся в северных городах области. Так, североуральский «Комэнергоресурс» задолжал 340 миллионов рублей, «Тепловодоснабжение» в Ивделе – 202 миллиона рублей, ГорУЖКХ в Верхней Салде – 187 миллионов рублей. В отношении этих предприятий запущена процедура банкротства, но решить эту проблему можно только совместно с муниципальной и областной властью, подчеркнул директор филиала «Энергосбыт Плюс» Георгий Козлов.

Владимир Бусоргин отметил, что Свердловский филиал «Т Плюс» в год производит энергии на 34 миллиарда рублей. Исходя из этой цифры недополучение даже 5% платежей за ресурс оценивается в 1,7 миллиарда рублей – фактически это стоимость летней ремонтной кампании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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