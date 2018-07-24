В Екатеринбург привезли робота, у которого есть шанс в будущем отменить опрессовки (ВИДЕО)

В Екатеринбурге проверяют состояние труб роботом, благодаря которому в будущем можно будет отказаться от опрессовок. Технология в мире аналогов не имеет и фактически «тестируется» на Урале – свердловские энергетики после проверок показывают разработчику, что еще нужно улучшить.

Робот исследует трубы

О том, как работает робот, сегодня рассказал представитель компании-разработчика ООО «Газпроект-ДКР» Вадим Аржанов. Он отметил, что запустить робота в трубы для проверки – задача сложная, так как трубы проходят под землей, в них зачастую много отложений, что мешает достоверной диагностике. Сначала использовался ультразвуковой метод, но стало ясно, что он для таких условий не подходит. Затем разработчик создал уникальный метод – метод переменного намагничивания: по участку трубы передается ток определенных характеристик, специальный модуль считывает информацию об амплитуде магнитного поля, после чего анализируются дефекты. Плюс на роботе есть камера, и оператор в режиме реального времени видит, что происходит в трубе.

На сегодняшний день в России такой метод диагностики трубопроводов самый современный. Сети Екатеринбурга проверяют роботом третий год – и после каждой проверки энергетики показывают разработчикам, что стоит улучшить. Как рассказал исполнительный директор АО ЕТК Андрей Шмельков, в 2012 году роботом проверили 75 метров трубопровода. И это заняло практически сутки. После принцип работы робота поменяли, теперь робот проходит 100 метров за час. В этом году специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проверят 2,3 км трубопровода, в следующем году объем планируют увеличить в два раза.

Участки, которые робот посчитал дефектными, ремонтируются. Робот умеет поворачивать, ходить вертикально. Как рассказал представитель разработчика, робот «видит» и всевозможные коррозии, и вмятины, и дефекты, которые скрыты под слоем отложений.

По словам Шмелькова, запускать робота в ветхие сети бессмысленно, если и так понятно, что сети надо менять. Таким образом тестируют трубы относительно новые, но где уже проявились дефекты. В этом году робот проверит участки магистрали на улицах Блюхера, Победы, Токарей, Советской.

Когда-то в будущем благодаря такому роботу отпадет необходимость в опрессовках, – считает исполнительный директор АО ЕТК. Но пока есть ограничения по его использованию, связанные с силой трения. Робот, когда проходит по трубе, тащит кабель, блок питания, камеру, по которой идет трансляция. Сейчас он может пройти до 300 метров. «Если робот будет с одного загрузочного отверстия проходить хотя бы километр, то, я думаю, за этим будущее. Тогда можно будет отказаться от диагностики (гидравлических испытаний, – прим. ред). Но надо понимать, что это не завтрашний день, не завтрашний год, может, даже не ближайшие пять лет», – отметил Шмельков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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