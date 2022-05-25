На пост мэра Асбеста претендуют трое

В Асбесте завершился прием документов от желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города.

По данным РИА «Новый День», заявки подали только трое: Наталья Тихонова, действующий глава Асбестовского ГО, Иван Епимахов – начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского ГО и Сергей Степанов, директор Асбестовской школы № 21. Документы принимали с 11 по 24 мая включительно, первый этап конкурса пройдет с 29 июня по 8 июля.

В конкурсную комиссию от Асбеста вошли местные депутаты Дмитрий Александрин, Сергей Ларионов (председатель думы), Надежда Маслакова, Леонид Ремезов. От областного центра – первый замруководителя аппарата Вадим Дубичев, советник руководителя аппарата Елена Омарова, замдиректора департамента по МСУ Наталья Соколова, управляющий администрацией Южного управленческого округа Владимир Шауракс.

Асбест, Евгения Вирачева

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